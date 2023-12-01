В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов

С осени 2023 года в российские войска поставляют универсальные боевые части для FPV-дронов. О этом рассказали «Известиям» два источника в военном ведомстве и подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
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