Политолог Каган: без США Украина потерпит поражение в течение 12-18 месяцев

Американский политолог, муж экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган высказал мнение, что Украина рискует проиграть в конфликте в ближайшие 12–18 месяцев, если не получит существенной поддержки от Соединенных Штатов.