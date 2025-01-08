Политолог Каган: без США Украина потерпит поражение в течение 12-18 месяцев

Американский политолог, муж экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган высказал мнение, что Украина рискует проиграть в конфликте в ближайшие 12–18 месяцев, если не получит существенной поддержки от Соединенных Штатов.
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