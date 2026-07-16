Правительство меняет приоритеты: Новак переключился с бензина на дизель для аграриев

В правительстве вновь заговорили о топливном рынке, но теперь уже в разрезе дизеля. Вице-премьер Александр Новак Александр Новак провел совещание, на котором прозвучали новые цифры по сокращению обязательных продаж на бирже.
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