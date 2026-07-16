ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

Правительство меняет приоритеты: Новак переключился с бензина на дизель для аграриев

Правительство меняет приоритеты: Новак переключился с бензина на дизель для аграриев

В правительстве вновь заговорили о топливном рынке, но теперь уже в разрезе дизеля. Вице-премьер Александр Новак Александр Новак провел совещание, на котором прозвучали новые цифры по сокращению обязательных продаж на бирже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии