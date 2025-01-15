Советский Союз превратил Китай в ядерную державу

Из истории Военно-политическое руководство Китайской Народной Республики (КНР) с самого начала становления социалистического государства исходило из того, что страна должна иметь полноценные вооруженные силы, имеющие в арсенале ядерное оружие.
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