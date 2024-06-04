Угроза банкротства нависла над женой Тимура Хайдарова: новые подробности

Сильваши Светлана и Тимур Хайдаров. Фото: 24smi.orgИП “Куракин”, известный разработчик программного обеспечения, продолжает настаивать на банкротстве жены известного бизнесмена и пластического хирурга Тимура Хайдарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии