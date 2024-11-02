Ефимов: на 35 процентов готов детский сад в районе Внуково

Во Внукове продолжается строительство детского сада на 250 воспитанников. Как рассказал Владимир Ефимов, заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, работы ведутся за счет средств инвестора, девелопер проекта – группа «Самолет».
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