Ефимов: на 35 процентов готов детский сад в районе Внуково

Во Внукове продолжается строительство детского сада на 250 воспитанников. Как рассказал Владимир Ефимов, заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, работы ведутся за счет средств инвестора, девелопер проекта – группа «Самолет».