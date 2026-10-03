Генпрокуратура пока не прокомментировала иск к Freedom Holding

Ситуация вокруг иска Генпрокуратуры к президенту FIDE и основателю Freedom Holding Corp. является более сдержанной, чем рисуют заголовки российских СМИ, сообщает «Лента.
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