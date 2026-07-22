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Царьград

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SHOT: Русская студентка в Сингапуре нуждается в операции за 10 млн рублей

SHOT: Русская студентка в Сингапуре нуждается в операции за 10 млн рублей

20-летняя жительница Приморья оказалась в реанимации в Сингапуре из-за осложнений стафилококковой инфекции.

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