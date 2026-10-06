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IJP: ванилин защищает клетки, снимает воспаление и обеззараживает при травмах

IJP: ванилин защищает клетки, снимает воспаление и обеззараживает при травмах

Ученые из Лаборатории биомедицинской наноинженерии Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что ванилин обладает выраженными антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

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