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Брэндон Миллер был удален в матче с «Филадельфией» за неспортивный фол 2-й степени

Брэндон Миллер был удален в матче с «Филадельфией» за неспортивный фол 2-й степени

Новичок «Шарлотт» был удален из игры во второй четверти. «Филадельфия» одержала победу со счетом 109:98.

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