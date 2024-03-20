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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В номинации "Золотая семья" свою семью представили жители хутора Дубровского

В номинации "Золотая семья" свою семью представили жители хутора Дубровского Киквидзенского района Алексеевы Сергей и Людмила, которые кстати, прожили в браке уже 44 года.

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