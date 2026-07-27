Великобритания: Местные власти объявили, что в ближайшие дни в Ньютаунардсе, Северная Ирландия, было усилено присутствие полиции после того, как несколько мужчин в масках, подозреваемых в принадлежности к Ассоциации защиты Ольстера, подожгли автомобиль и автобус в районе Виктория-авеню в поздние часы по местному времени 26 июля.