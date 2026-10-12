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Суд утвердил заочный приговор Слепакову по делу об обязанностях иноагента

Суд утвердил заочный приговор Слепакову по делу об обязанностях иноагента

Гагаринский суд Москвы утвердил заочный приговор иностранному агенту Семёну Слепакову* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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