Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп в 2018 году Фото: kremlin.ru Соединенным Штатам, возможно, не следовало ликвидировать высших руководителей Ирана в ходе военной кампании против исламской республики.
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