Россия начала поставки систем ЗРС С-400 Триумф в Индию

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.