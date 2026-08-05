Пауза перед бурей: каким будет следующий этап воздушной войны Лето 2026 года ознаменовалось выходом «войны городов» между Россией и Украиной на принципиально новый уровень интенсивности.
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Пауза перед бурей: каким будет следующий этап воздушной войны Лето 2026 года ознаменовалось выходом «войны городов» между Россией и Украиной на принципиально новый уровень интенсивности.
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