Хинштейн рассказал о жертвах в результате удара ВСУ по интернату в Судже

КУРСК, 2 февраля, ФедералПресс. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что достоверной информации о числе пострадавших в результате ракетного удара украинских войск по интернату в Судже пока нет.
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