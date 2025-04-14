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В Петербурге выявлены самовольно возведенные строения у конного клуба

Фото: пресс-служба Прокуратуры Санкт-ПетербургаВ ходе проверки соблюдения законодательства о государственном имуществе, проведенной прокуратурой Выборгского района, были обнаружены серьезные нарушения на земельном участке, переданном в бессрочное пользование учреждению дополнительного образования КИО.

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