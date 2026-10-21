Шведская лыжная федерация совместно с Национальной спортивной конфедерацией Швеции (RF) намерена добиваться отказов в выдаче виз российским спортсменам, чтобы не допустить и участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Фалуне.
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