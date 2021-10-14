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Путин назвал главные социальные задачи России

Путин назвал главные социальные задачи России

Главной задачей для властей России является увеличение доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин 13 октября в интервью телеканалу CNBC.

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