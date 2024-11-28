Цена Solana восстанавливается после резкой распродажи, возможен ли SOL в $300?

Цена токена Solana (SOL) демонстрирует признаки восстановления после недавнего падения. Аналитики рынка считают, что SOL обладает потенциалом для возвращения к своему историческому максимуму $300 в ближайшей перспективе.
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