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Петербургский дневник

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Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен Андриан Фадеев

Художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен Андриан Фадеев

Ранее он занимал должность художественного руководителя – директора Театра балета имени Леонида Якобсона Сегодня, 10 июля, художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев.

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