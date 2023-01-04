Эксперт Бахтизин: США спровоцировали конфликт на Украине, боясь сближения России и ФРГ

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости заявил, что одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет возможного сближения России и Германии.
Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости заявил, что одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет возможного сближения России и Германии.
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