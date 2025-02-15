В Аргентине стартовала неделя фильмов Тарковского

В Буэнос-Айресе стартовала неделя фильмов Андрея Тарковского. Режиссер и организатор ретроспективы Сильвана Ярмолюк рассказала, что все билеты на показы, организованные совместно с «Мосфильмом» и фондом «Аргентинская синематека», были раскуплены.
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