В Аргентине стартовала неделя фильмов Тарковского

В Буэнос-Айресе стартовала неделя фильмов Андрея Тарковского. Режиссер и организатор ретроспективы Сильвана Ярмолюк рассказала, что все билеты на показы, организованные совместно с «Мосфильмом» и фондом «Аргентинская синематека», были раскуплены.