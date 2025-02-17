Русские учёные готовятся создать ядерные часы. Что это и причём тут тёмная материя

Их появление значительно расширит возможности изучения того, что раньше было недоступно.Сергей Донченко, генеральный директор ВНИИФТРИ, заявил в беседе с РИА Новости о том, что Россия планирует создать ядерные часы высокой точности к 2030–2032 годам.
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