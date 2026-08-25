Bloomberg сообщил о нехватке кадров в оборонной промышленности Украины

Украинский ВПК задыхается не от нехватки денег или станков, а от банального кадрового голода. Пока фронт требует новую модель дрона «через три недели», заводы не могут найти инженера, способного её спроектировать.
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