НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

185 подписчиков

Bloomberg сообщил о нехватке кадров в оборонной промышленности Украины

Bloomberg сообщил о нехватке кадров в оборонной промышленности Украины

Украинский ВПК задыхается не от нехватки денег или станков, а от банального кадрового голода. Пока фронт требует новую модель дрона «через три недели», заводы не могут найти инженера, способного её спроектировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии