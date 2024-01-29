Фестиваль хоров воскресных школ пройдет в Большом зале «Зарядье» 4 февраля

Фестиваль хоров воскресных школ проводится при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на протяжении 13 лет и с каждым годом привлекает к себе все большее внимание.
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