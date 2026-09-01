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Двое жителей Алтайского края угнали КамАЗ и перевернулись на нем

Двое жителей Алтайского края угнали КамАЗ и перевернулись на нем

Мужчины завели автомобиль и решили доехать на нем до соседнего населенного пункта В Мамонтовском районе двое мужчин угнали КамАЗ с территории производственной базы и отправились на нем в соседнее село.

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