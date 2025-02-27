В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

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Члены Европарламента (ЕП) от Швеции Йонас Шёстедт и Ханна Гедин возмутились ситуацией с отправкой на Украину опасных перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) — так называемых «вечных химикатов».