В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

Члены Европарламента (ЕП) от Швеции Йонас Шёстедт и Ханна Гедин возмутились ситуацией с отправкой на Украину опасных перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) — так называемых «вечных химикатов».
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