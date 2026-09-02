Диетолог Себко: отказ от сладкого снижает раздражительность и усталость

Диетолог из "СМ-Клиника" Елена Себко рассказала о последствиях отказа от сладкого. В первые дни может возникнуть раздражительность и усталость.
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