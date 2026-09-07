Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию ﻿

РостовчанинЖить, как говорится, хорошо! Автор: Максим Исаев Чудные дела творятся в России. Внезапно суд принимает решение об изъятии у отца детей — граждан РФ, и передаче их матери в Латвии, которая честно признаётся, что ненавидит русских и желает их уничтожения.
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А что эта "судья" делает в суде?
Что нужно сделать что бы эта "независимая от законов" судьбоносица с явным служебным несоответствием в судебной системе не работала?
(назначить бы ей психиатрическую экспертизу для начала)
Судья _чемодан вокзал латвия и лишить нашего гражданства. он явно его не ценит
А пинком ноги из судей не пробовали и без всяких вкусных выплат типа пенсии и тд и тп... пусть адвокатиком поработает...или уже заработала столько, что в рот не лезет...
Вообще чушь какая-то. Как можно граждан России насильно высылать в другую страну? Это первое, а второе по закону у матери и отца равные права на воспитание детей. Дети не маленькие (особенно 2011-года рождения) и их должны были спросить о том с кем они хотят проживать и учитывать их мнение при определения места их проживания.
Её надо не гнать - а осудить и посадить!
Уже одно неуважение к России "гражданство России не является юридически значимым обстоятельством:" Её надо гнать поганой метлой из судей.
Обратите внимание, у ЭТОЙ .......... вместо двух глаз, две нацистских свастики!!!
Почему такая судья занимает должность не понятно, нужно осторожнее подбирать и утверждать их.