Ущерб курским аграриям после вторжения ВСУ составил более 3 млрд рублей

Прямой ущерб курскому агропромышленному комплексу от вторжения ВСУ на территорию региона оценили в 3 млрд рублейПосле вторжения в регион вооруженных сил Украины, Курские аграрии понесли многомиллиардные потери от утраты поголовья животных.
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