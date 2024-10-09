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Курские новости

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Ущерб курским аграриям после вторжения ВСУ составил более 3 млрд рублей

Ущерб курским аграриям после вторжения ВСУ составил более 3 млрд рублей

Прямой ущерб курскому агропромышленному комплексу от вторжения ВСУ на территорию региона оценили в 3 млрд рублейПосле вторжения в регион вооруженных сил Украины, Курские аграрии понесли многомиллиардные потери от утраты поголовья животных.

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