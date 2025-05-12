Депутат Разумков: Зеленский обещал отдать доход от недр украинским детям, а отдал американцам

Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, подконтрольный украинскому олигарху Ринату Ахметову*, напомнил, что Владимир Зеленский ранее обещал через реализацию законопроекта «Об экономическом паспорте» распределить доходы от добычи полезных ископаемых между украинскими детьми, однако они достались иностранным.