Народные Новости

811 подписчиков

ВСУ атаковали Донецк из РСЗО «Ураган», оснащенными минами «Лепесток»

ВСУ атаковали Донецк из РСЗО «Ураган», оснащенными минами «Лепесток»

ВСУ атаковали Кировской район Донецка двумя ракетами из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенными минами ПФМ «Лепесток», пытаясь сорвать проведение референдумов на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, в том числе в ДНР и ЛНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх