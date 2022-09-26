ВСУ атаковали Донецк из РСЗО «Ураган», оснащенными минами «Лепесток»

ВСУ атаковали Кировской район Донецка двумя ракетами из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенными минами ПФМ «Лепесток», пытаясь сорвать проведение референдумов на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, в том числе в ДНР и ЛНР.