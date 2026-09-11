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Сальма Хайек с мужем-миллиардером, Дакота Джонсон, Кристина Романова и Памела Андерсон посетили гала-ужин Kering

Сальма Хайек с мужем-миллиардером, Дакота Джонсон, Кристина Романова и Памела Андерсон посетили гала-ужин Kering

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл ежегодный благотворительный гала-ужин Caring For Women, организованный модным конгломератом Kering, принадлежащем мужу Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино.

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