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Вучич назвал безумием скандал на Олимпиаде

Вучич назвал безумием скандал на Олимпиаде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миром правит сумасшествие после победы представителя Алжира с преимущественно мужскими хромосомами над женщиной-боксером из Италии на Олимпийских Играх-2024 во Франции.

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