Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.фото: vk.com/nakgov--> Суд отправил под арест начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
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