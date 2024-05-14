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Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.фото: vk.com/nakgov--> Суд отправил под арест начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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