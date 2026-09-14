Теленок погиб в колодце СНТ «Черкасово» под Малоярославцем

Теленок, находившийся на самовыгуле в СНТ «Черкасово», упал в открытый колодец. Несмотря на усилия местных жителей и водителя крана, спасти животное не удалось.
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