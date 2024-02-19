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Детали смертельного ДТП в Сочи: погибла женщина – пешеход

Детали смертельного ДТП в Сочи: погибла женщина – пешеход

В Сочи произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. По предварительной информации, 79-летний водитель автомобиля «Газель» наехал на женщину, которая находилась на проезжей части дороги, где нет пешеходного перехода.

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