Детали смертельного ДТП в Сочи: погибла женщина – пешеход

В Сочи произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. По предварительной информации, 79-летний водитель автомобиля «Газель» наехал на женщину, которая находилась на проезжей части дороги, где нет пешеходного перехода.
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