Захарова: ВСУ атаковали Москву дронами, когда столицу посещает генсек ОБСЕ

Массированная атака украинских беспилотников по Подмосковью и Москве была предпринята ВСУ в день, когда столицу посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.
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