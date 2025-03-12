Половина жителей Архангельска активно пользуются нейросетями

Большинство горожан используют искусственный интеллект для личных целей — опрос SuperJob. 51% архангелогородцев уже используют искусственный интеллект в различных сферах: 30% — для личных целей, 16% — в работе, а 15% — в учёбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии