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Власти Крыма предварительно оценили ущерб от энергоблокады Киева

Власти Крыма предварительно оценили ущерб от энергоблокады Киева

Энергетическая блокада, устроенная в 2015 году Украиной, нанесла ущерб Крыму в триллионы рублей. Эта сумма появится в иске к Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.

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