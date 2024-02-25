Власти Крыма предварительно оценили ущерб от энергоблокады Киева

Энергетическая блокада, устроенная в 2015 году Украиной, нанесла ущерб Крыму в триллионы рублей. Эта сумма появится в иске к Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.
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