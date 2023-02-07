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“Сейчас идет борьба за руки”, – Роман Костомаров, потерявший обе стопы, продолжает находиться в реанимации

“Сейчас идет борьба за руки”, – Роман Костомаров, потерявший обе стопы, продолжает находиться в реанимации

Стало известно, что 45-летний Роман Костомаров перенёс сложную операцию. Спортсмен остался без стоп. Об этом сообщили в СМИ, хотя родственники знаменитого фигуриста пока не дают никаких комментариев.

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