Северная Корея выразила надежду на углубление сотрудничества с Россией

Центральный комитет (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) направил телеграмму генеральному совету партии "Единая Россия", в которой выразил надежду на развитие между РФ и КНДР сотрудничества в борьбе за формирование справедливого миропорядка.