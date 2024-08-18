Северная Корея выразила надежду на углубление сотрудничества с Россией

Центральный комитет (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) направил телеграмму генеральному совету партии "Единая Россия", в которой выразил надежду на развитие между РФ и КНДР сотрудничества в борьбе за формирование справедливого миропорядка.
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