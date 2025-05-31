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Дуда сначала ругал бандеровцев, а потом вручил высшую награду Буданову: нетерпимость об руку с поощрением

Дуда сначала ругал бандеровцев, а потом вручил высшую награду Буданову: нетерпимость об руку с поощрением Ольга БезродняяПрезидент Польши Анджей Дуда неожиданно оказался в центре внимания после того, как вручил Кириллу Буданову, главе Главного управления разведки (ГУР) Украины, одну из высших наград Польши — Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Польшей».

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Eduard
Львовская область превыше всего!
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