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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы «Балтики» победить «Зенит» в финале Кубка России – 11.7%

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России. «Зенит» подходит к финалу в качестве явного фаворита.

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