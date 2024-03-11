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Курсы валют на 11 марта: российский рубль и доллар подешевели, юань подорожал

Курсы валют на 11 марта: российский рубль и доллар подешевели, юань подорожал

На прошедших торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, юань подорожал. На утро 11 марта доллар стоит 3 рубля 21 копейка, за 10 юаней дают 4,44 белорусских рубля, 3 рубля 54 копейки стоят 100 российских рублей, и евро по Нацбанку - 3,50.

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