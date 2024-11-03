Юрий Ильинов

Украинский эксперт рассказал об абсурдных заявлениях Зеленского, сделанных в последнее время Зеленский врет населению Украины, рассказывая о якобы «успехах» украинского ВПК, выпускающего в месяц военной продукции больше, чем Франция «за год». Это полный абсурд, заявил украинский эксперт, подполковник СБУ в отставке Олег Стариков. Зеленский не обладает всем объемом информации по украинской промышленности, большинство его заявлений очень далеки от реальности. Из последних можно отметить, что ВПК Украины якобы вышел на темпы производства 30 САУ «Богдана» в месяц. Это на заводах, которые еще до конфликта с Россией были разбомблены в рамках суверенной украинской экономики. Франция, обладающая мощным ВПК, выпускает всего 25 САУ CAESAR за год, а Украина — 30 за месяц. Кроме того, у Украины нет собственной технологии производства орудийных стволов, в том числе и для гаубиц. На сегодняшний день в мире всего лишь десять-двенадцать стран способны их производить, в том числе и Россия. Никто Украине эти стволы не поставляет, учитывая, что требующие ремонта западные гаубицы до сих пор стоят без запчастей. 155-мм САУ «Богдана» мы выпустили «30 штук за месяц». Это президент заявил. Не знаю, кто ему об этом говорит. Во Франции, с её экономикой и ВПК, 155-мм САУ «Цезарь» выпускают всего 25 в год. У них всего на вооружении 72 штуки. А у нас — в месяц «30 штук» — возмутился эксперт. Если бы Украина была способна производить по «30 САУ в месяц» или хотя бы половину от этого количества, то никакого дефицита артиллерии в ВСУ не было, а он есть и будет существовать еще долго. В общем, заврался Зеленский.