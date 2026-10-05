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Владимирские новости

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Глава Гусь-Хрустального вступил в добровольческий резерв «БАРС-Владимир»

Глава Гусь-Хрустального вступил в добровольческий резерв «БАРС-Владимир»

Соколов подчеркнул, что вступление в добровольческий резерв не повлияет на работу по благоустройству и развитию инфраструктуры города.

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