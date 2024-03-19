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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft создала подразделение потребительских продуктов с ИИ — его возглавил ...

Microsoft создала подразделение потребительских продуктов с ИИ — его возглавил ...

Microsoft создала подразделение потребительских продуктов с ИИ — его возглавил один из основателей Google DeepMindОдин из создателей Google DeepMind Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) возглавит новое подразделение Microsoft по потребительским продуктам с искусственным интеллектом — Microsoft AI.

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